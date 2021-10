Vítima apanha burlão em fuga à justiça há seis anos

Durante um mês, José Luís Matos, empresário residente em Montemor-o-Velho, seguiu os passos de um burlão, que estava há seis anos em fuga à Justiça, vigiou as suas rotinas e falou com vizinhos e conhecidos do fugitivo. Fez uma investigação por conta própria, inclusivamente com registo fotográfico, depois de ter sido burlado por José Cardoso, de 61 anos, em 120 mil euros na construção de uma casa.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã.