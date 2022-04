Vítima de violência doméstica foi descalça até à PSP de Chelas pedir ajuda

PSP deteve o suspeito de agressão. Ficou em prisão preventiva.

Uma mulher, de 30 anos, chegou à esquadra da PSP de Chelas, em Lisboa, descalça e repleta de marcas do espancamento que sofreu às mãos do marido, de 31. A PSP agiu a tempo de evitar que o agressor sequestrasse os três filhos menores do casal e deteve-o.





A queixosa relatou uma relação de 10 anos repleta de episódios de violência, que se agravaram no mês de março. Na quinta-feira passada, a mulher contou ter sido agredida pelo marido, que só foi travado por uma vizinha. Ainda a perseguiu de carro e foi depois à escola dos filhos onde tentou, sem sucesso, levá-los. Detido fora de flagrante delito, ficou em prisão preventiva.