'Vitó' condenado a três anos de prisão. Vai cumprir tempo que falta em domiciliária

Na leitura da sentença, a família de Vítor Soares não conteve a emoção e chorou.















da 'Operação Semente em Pó' pelos crimes de tráfico de estupefacientes, detenção de arma proibida e tráfico e mediação de armas.

Vítor Soares, conhecido por Vitó e companheiro de Sónia Jesus, foi condenado a três anos de prisão pelos crimes de tráfico de estupefacientes de menor gravidade no âmbito da operação "Semente em Pó".Vitó deverá cumprir o tempo restante em prisão domiciliária com pulseira eletrónica. Na leitura da sentença, a família não conteve a emoção. Todos se abraçaram e choraram com o veredicto."Espero que o tempo que estiveram presos sirva para organizarem a vossa vida", disse a juíza, ao encerrar a audiência.O companheiro da ex-concorrente do Big Brother está proibido de estabelecer contacto com os restantes arguidos do processo.Recorde-se que o Ministério Público(MP) pediu a condenação de todos os arguidos