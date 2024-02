Vítor Catão muda de ideias e diz que afinal não vai prestar declarações ao juiz

Foi levado até ao tribunal, no entanto, após conversa com a advogada, anunciou que afinal não iria falar.

uatro telemóveis continham mensagens e áudios de Whatsapp vistas pelo juiz como matéria nova , razão pela qual os crimes imputados aos elementos dos 'Super Dragões' podem ser agravados. Neste conjunto inclui-se o telemóvel de Vítor Catão.

Henrique Ramos durante a Assembleia Geral de dia 13. Os restantes arguidos vão permanecer detidos pelo menos até segunda-feira, a partir das 10h00, altura em que será ouvido também Fernando Madureira.



Vítor Catão, um dos detidos no âmbito da 'Operação Pretoriano', mudou de ideias e diz que afinal não vai prestar declarações ao juiz. Inicialmente, disse que queria falar e foi levado até ao tribunal, no entanto, após conversa com a advogada, anunciou que afinal não iria falar.Este sábado, ficou ainda decidido que Tiago Aguiar e António Sá, dois dos 12 detidos no âmbito da 'Operação Pretoriano', vão ser libertados. Os dois estavam relacionados com a agressão ao sócio