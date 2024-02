Viúva de Alexei Navalny acusa Vladimir Putin de "torturar" o corpo do opositor russo

Yulia Navalnaya manifesta dúvidas sobre se as autoridades russas permitirão a realização de um funeral.

era um cristão devoto, frequentava a igreja e jejuava na Quaresma, inclusivamente enquanto esteve preso.





Os valores cristãos inspiraram o ativismo político do opositor, referiu. Yulia Navalnaya prometeu continuar a luta do marido, cuja morte quer vingar, manifestando dúvidas sobre se as autoridades russas permitirão a realização de um funeral "da forma que a família quer e da forma que Alexei merece". Este sábado, o corpo foi entregue à mãe.

A viúva de Alexei Navalny acusou o "demoníaco" Vladimir Putin de "torturar" o corpo do opositor russo, relatou este sábado a agência Reuters.Num vídeo publicado antes da libertação do corpo, Yulia Navalnaya questionou a fé do presidente russo, próximo da Igreja Ortodoxa. De acordo com a viúva, Alexei Navalny