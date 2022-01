'Viúva negra' de 74 anos que assassinou os amantes com cianeto está no corredor da morte

Mulher terá ganho cerca de 3.9 milhões de euros com a herança dos parceiros.

A japonesa Chisako Kakehi, agora com 74 anos, está no corredor da morte pelo homicídio de três companheiros e pela tentativa de matar um quarto com cianeto.

Os crimes começaram em 2007, quando ela tinha 61 anos, mas a mulher escapou impune até que a morte de Isao Kakehi desencadeou uma investigação policial que resultou na prisão da 'Viúva Negra' em 2014, avançou a

CNN