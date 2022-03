Vladimir Putin, Alexei Navalny, crime, lei e justiça, política

Procuradores russos querem transferir Navalny para uma prisão de alta segurança para cumprir 13 anos prisão.

O tribunal russo considerou esta terça-feira Alexei Navalny, líder da oposição a Vladimir Putin, culpado de fraude em larga escala.Navalny já está a cumprir uma pena de dois anos e meio de prisão, numa prisão a leste de Moscovo, por violações da liberdade condicional relacionadas com acusações que, segundo ele, foram engendradas para frustrar as suas ambições políticas, de acordo com a Reuters.Os procuradores russos querem transferir Navalny para uma prisão de alta segurança para cumprir 13 anos prisão.