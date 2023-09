Volta a Espanha de 2024 vai começar junto à Torre de Belém em Lisboa

Carlos Moedas anunciou a novidade, sobre a prova de ciclismo, num vídeo em castelhano.

A Volta a Espanha de 2024 vai começar em Lisboa, junto à Torre de Belém, e terá três etapas em Portugal. A confirmação foi feita este domingo pelo presidente da Câmara Municipal da capital, Carlos Moedas, num vídeo divulgado pela RTP.Esta é a quarta vez que a prova começa fora de Espanha, sendo a segunda que tem início em Portugal. A primeira foi em 1997, quando o arranque da competição também teve lugar na capital portuguesa."Queridos amigos espanhóis, queridos madrilenos e querido amigo presidente da Câmara de Madrid, José Luis Almeida é com muito gosto que estou aqui, porque a 'Vuelta' em 2024 vai começar aqui em Lisboa, aqui na torre de Belém, este símbolo histórico do sec. XVI", disse Moedas, em castelhano.No ciclismo é comum haver provas nacionais em solo estrangeiro. Este ano, o Tour de França começou em Espanha, no País Basco. A última edição do Giro de Itália também passou pela Suíça."É o maior evento mundial do ciclismo com os heróis de hoje. E isso é simbólico por ser também essa a relação que estamos a construir com Madrid, esta relação em que podemos fazer muito mais juntos. Espero-vos aqui na bonita cidade de Lisboa, muito contente por ter a 'Vuelta' aqui", rematou o autarca de Lisboa.O anúncio foi feito no dia em que termina a Volta a Espanha. A prova deste ano contou com a participação de sete portugueses: João Almeida, Rui Costa, Ruben Guerreiro, Nelson Oliveira, André Carvalho e os gémeos Rui e Ivo Oliveira.O português João Almeida, da Emirates, é o português mais bem classificado. Parte para a última etapa em nono.