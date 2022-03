“Vou, mas não sei como vai ser o futuro”: Natalya parte da Roménia com o filho rumo a Albufeira

Insegurança provocada pela guerra obriga-a a deixar de novo a sua terra, o seu país, e a seguir para junto da filha, de 23 anos.

Aos 45 anos, Natalya parte de Siret, na Roménia, com o filho Max, de 10, para Albufeira. Já viveu 17 anos em Portugal e tinha regressado a Chernivtsi, na Ucrânia, em 2018. A insegurança provocada pela guerra obriga-a a deixar de novo a sua terra, o seu país, e a seguir para junto da filha, de 23 anos, com alguns bens na bagagem e muita incerteza: "Vou, mas não sei como vai ser o meu futuro."Leia a notícia completa no Correio da Manhã