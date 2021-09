Vulcão em La Palma deixa de libertar lava. Veja as imagens

O vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, deixou de expelir lava esta manhã.

As autoridades esperavam que a lava chegasse ao mar durante a manhã desta segunda-feira, numa altura em que se encontra a 1 600 metros da costa, segundo o

. Foi mesmo decretado confinamento a quatro grupo populacionais (San Borondón, Marina Alta, Marina Baja e La Condesa) de Tazacorte, município onde a lava segue em direção ao oceano.

A atividade do Cumbre Vieja baixou nas últimas horas e as imagens em direto mostram a redução de fumo e cinzas no ar.O Instituto de Geociências de Madrid alerta que a situação pode mudar rapidamente.