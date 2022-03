Will Smith protagoniza momento insólito ao agredir Chris Rock durante cerimónia dos Óscares

Em causa estavam comentários proferidos pelo comediante sobre Jada Pinkett Smith.





Jada Pinkett Smith, mulher de Will Smith, ter a cabeça rapada. A também atriz não gostou do que ouviu e revirou os olhos com o comentário do colega de profissão, num momento captado pelas câmaras de televisão no Dolby Theatre, em Los Angeles. O marido saiu em defesa de Jada e acabou por ser levantar e dirigir até ao palco, acabando por dar uma estalada a Chris Rock, que ficou incrédulo com o momento.



A também atriz não gostou do que ouviu e revirou os olhos com o comentário do colega de profissão, num momento captado pelas câmaras de televisão no Dolby Theatre, em Los Angeles. O marido saiu em defesa de Jada e acabou por ser levantar e dirigir até ao palco, acabando por dar uma estalada a Chris Rock, que ficou incrédulo com o momento.

A situação caricata levantou dúvidas sobre se se trataria de uma cena combinada ou se era uma zanga real entre as duas estrelas de Hollywood.



Ao regressar ao lugar, Will Smith atirou continuou indignado com a atitude de Rock e atirou: "Mantém o nome da minha mulher longe da m**** da tua boca".

A 94.ª cerimónia dos Óscares ficou esta madrugada de segunda-feira marcada por um momento insólito protagonizado por Will Smith e Chris Rock.Tudo aconteceu quando o comediante subiu ao palco e teceu comentários ao facto de