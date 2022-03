Yaremchuck fez o golo do empate na Luz e beijou camisola com símbolo da Ucrânia

"Penso muito sobre esta situação. Tenho medo e quero apoiar o meu país", referiu o avançado.

Yaremchuck, jogador do Benfica, marcou o segundo golo das águias frente ao Ajax em jogo da Liga dos Campeões e tirou o equipamento para mostrar e beijar uma camisola com o símbolo do exército da Ucrânia.O gesto do avançado internacional pela Ucrânia durante o jogo desta quarta-feira no Estádio da Luz surgiu numa altura de grande tensão entre a Rússia e a Ucrânia.Em declarações à Eleven Sports no final da partida, Roman Yaremchuk explicou que pretendeu, com o gesto, demonstrar o apoio ao seu país num jogo da Liga dos Campeões de futebol, cuja final será disputada na Rússia, em São Petersburgo ."Penso muito sobre esta situação. Tenho medo e quero apoiar o meu país", referiu.