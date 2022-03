Zelensky afirma que Rússia já perdeu mais do que nas guerras do Cáucaso

Presidente ucraniano assegura que a Rússia já perdeu 80 aviões de combate desde o começo da guerra.

O presidente da Ucrânia Volodymir Zelensky disse esta terça-feira que o Exército russo "já perdeu mais na Ucrânia" do que nas duas guerras "sangrentas" na Chechénia, no Cáucaso.

Numa gravação vídeo difundida hoje pela rede social Twitter, o chefe de Estado ucraniano afirma que as forças ucranianas estão a "infligir perdas devastadoras" ao Exército russo desde que Vladimir Putin ordenou a invasão do país no passado dia 24 de fevereiro.

"Em breve, o número de helicópteros russos derrubados vai chegar às centenas. Já perderam 80 aviões de combate, centenas de tanques e equipamentos, aos milhares", acrescenta Zelensky.