Zelensky denuncia "maldade sem limites" como resposta ao ataque contra estação ferroviária

"Sem a força e a coragem para nos enfrentar no campo de batalha, destroem cinicamente a população civil", sublinhou o presidente ucraniano.

O Presidente da Ucrânia denunciou esta sexta-feira uma "maldade sem limites" desencadeada pela Rússia após um ataque contra uma estação ferroviária no leste ucraniano que fez várias vítimas, quando milhares de pessoas esperavam no local para fugir da região.

"Sem a força e a coragem para nos enfrentar no campo de batalha, destroem cinicamente a população civil. Esta é uma maldade que não conhece limites. E se não for punida, nunca parará", escreveu Volodymyr Zelensky na rede Telegram, denunciando os métodos "desumanos" das forças russas.

Pelo menos 35 pessoas morreram e 100 ficaram feridas no ataque com 'rockets' que visou uma estação de comboios de Kramatorsk, na região do Donbass (leste da Ucrânia), cidade que está sob controlo das forças de Kiev, segundo informações provisórias dos serviços de socorro locais, citados pelas agências internacionais.