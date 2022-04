Zelensky entregou leite português a moradores em Bucha

Presidente ucraniano contribuiu numa ação de solidariedade ao distribuir vários alimentos numa banca.

Foi durante a visita à cidade mártir de Bucha, localizada a cerca de 30 quilómetros de Kiev, a capital da Ucrânia. Zelensky cumprimentou a multidão junto de uma banca improvisada que distribuía alimentos à população e ajudou simbolicamente na tarefa. Entre os bens, destacavam-se várias paletes com produtos portugueses, mais concretamente leite e sumos. Não se sabe como chegaram a Bucha nem se foram oferecidos pelos portugueses ou pelas empresas em causa, talvez ambas as coisas, mas a verdade é que estavam lá para acudir às necessidades básicas de uma população em choque, horrorizada com o cenário de destruição e morte deixado pelo exército vermelho. Uma prova de que toda a ajuda não é demais nem em vão, um sinal importante para todos os que contribuem, dentro das suas possibilidades, para ajudar quem precisa em momentos de aflição.





Têm sido inúmeros os portugueses que desde os primeiros sinais de guerra contribuíram, sobretudo com alimentos e roupas, para minimizar o sofrimento do povo ucraniano. Outros meteram-se à estrada e trouxeram milhares de refugiados. Uma solidariedade que se mantém presente.