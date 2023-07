Presidente ucraniano deixou ainda um agradecimento ao primeiro-ministro português, quando se assinalam os 500 dias de guerra.

Zelensky falou ao telefone com António Costa para “coordenar posições” antes da Cimeira da NATO

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, falou este sábado ao telefone com o primeiro-ministro português, António Costa, para coordenar "posições nas vésperas da Cimeira da NATO". A informação foi avançada por Zelensky no Twitter."Conversei por telefone com o primeiro-ministro de Portugal. Enfatizei a importância da posição decisiva da aliança em relação à futura adesão e agradeci a avaliação positiva da implementação pela Ucrânia das recomendações da Comissão Europeia. Esperamos iniciar as negociações sobre a adesão à UE até ao final deste ano. Agradeci a António Costa a vontade de participar na implementação dos três pontos da Fórmula de paz ucraniana - segurança alimentar e energética e ecocídio", disse Zelensky.

Pouco depois, numa mensagem também divulgada no Twitter, António Costa recordou que se assinalam este sábado 500 dias desde o início da invasão russa e referiu que "Portugal tem apoiado a Ucrânia, desde o primeiro dia, a exercer o seu direito de defesa nesta guerra brutal e injustificada, e continuará a apoiar pelo tempo que for necessário".

"Reafirmámos este compromisso na Declaração Conjunta que adotámos na sequência desta conversa", refere António Costa.

Costa considera que "são 500 dias de guerra a mais", reiterando que a "Rússia deve cessar imediata e incondicionalmente esta agressão, retirando as suas forças no respeito pela soberania e pela integridade territorial da Ucrânia".

Tweet António Costa

Zelensky tem insistido, quase semanalmente, sobre a importância da adesão da Ucrânia à NATO, apesar de o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, e vários líderes de países que integram a organização excluírem uma adesão em tempo de guerra, fazendo-a depender da chegada da paz.

Ainda esta sexta-feira, Stoltenberg descartou que a adesão da Ucrânia seja discutida na cimeira de Vílnius, salientando que essa adesão vai acontecer, mas não para já, nem a curto prazo.

"Por agora, o importante é garantir que a Ucrânia prevalece", disse o secretário-geral da NATO em conferência de imprensa em Bruxelas.

Este sábado cumpre-se o 500.º dia de guerra entre Rússia e Ucrânia, data que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assinalou com um vídeo não datado, publicado este sábado nas redes sociais, no qual saúda a "coragem" dos soldados ucranianos a partir da Ilha das Serpentes, no Mar do Norte, onde o exército obteve uma vitória relevante no início do conflito com a Rússia.