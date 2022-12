Zelensky partilha vídeo da árvore de Natal no Porto

Partilha surge depois de ter feito um apelo para um "apagão" global solidário para com os ucranianos.



A câmara do Porto respondeu a esse pedido e apagou as luzes da árvore de natal que está colocada na Avenida dos Aliados.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, usou as redes sociais para partilhar um vídeo da árvore de Natal no Porto. A partilha surge depois de ter feito um apelo para um "apagão" global solidário para com os ucranianos.