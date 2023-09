Zelensky pede fim do poder de veto da Rússia no Conselho de Segurança

Presidente ucraniano exige reformas em nome da "aspiração pela paz".

Volodymyr Zelensky pediu, esta quarta-feira, o fim do poder de veto da Rússia no Conselho de Segurança da ONU, durante um debate aberto do referido órgão das Nações Unidas sobre o conflito na Ucrânia.O presidente ucraniano referiu a necessidade de "reformar o conselho de segurança da ONU", em nome da "aspiração pela paz", em declarações citadas pela agência Reuters.Dada a dificuldade de reformar a estrutura dos próprios órgãos da ONU, Volodymyr Zelensky propôs que o direito de veto passe a ser contornado, dando à Assembleia Geral poder para anular, por maioria qualificada, um veto por um dos cinco membros permanentes (Rússia, Estados Unidos, China, França e Reino Unido).Além disso, propôs que, quando um destes países "recorrer à agressão contra outra nação, em violação da carta fundadora da ONU", seja suspenso do Conselho de Segurança por um determinado período de tempo.Volodymyr Zelensky considerou ainda que ajudar a Ucrânia com armas e aplicar sanções à Rússia são formas de "defender a carta da ONU".