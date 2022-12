Zelensky planeia visita aos EUA esta quarta-feira para encontro com Joe Biden na Casa Branca

Volodymyr Zelensky é esperado em Washington esta quarta-feira, de acordo com vários órgãos de comunicação norte-americanos, que noticiaram esta terça-feira que o Presidente da Ucrânia deve dirigir-se ao Congresso e encontrar-se com Joe Biden na Casa Branca.

Caso se confirme, esta será a sua primeira viagem internacional desde o início da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro.

Três fontes adiantaram à agência Associated Press (AP) que Zelensky está a preparar a visita a Washington.

#BREAKING Zelensky plans to visit Washington on Wednesday in first trip abroad since war began, US media report pic.twitter.com/74zcFU2z0G