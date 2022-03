Truques para dormir a noite toda

Um terço das nossas vidas é passado a dormir. Sabia? Faça as contas. Ao chegar aos 90 anos, passou 30 a dormir. E será que os passou bem? Em descanso? Isso já são outras contas… Um sono de qualidade afeta diretamente o nosso dia a dia, interfere diretamente no nosso bem-estar, com implicações no estado de ânimo, na atitude e até na felicidade. Aliás, manter um nível adequado de sono ajuda a melhorar as capacidades cognitivas e de concentração, além de fortalecer o sistema imunitário. Mas quantas pessoas dormem efetivamente bem? Isto é, quantas pessoas dormem toda a noite, sem despertares constantes e sem as indesejadas dores de costas e articulações? Se não faz parte deste grupo de sortudos, este artigo é para si (o que não será de estranhar, visto que a Organização Mundial da Saúde assinala que 40% da população mundial não dorme bem).

Dia Internacional do Sono O sono é tão importante que tem um dia dedicado só a ele. Um descanso adequado melhora o funcionamento da memória, favorece o sistema imunitário, ajuda no controlo de peso, protege o coração (pelo contrário, as insónias aumentam as hormonas relacionadas com o stress, que aumentam a tensão arterial e a frequência cardíaca), ajuda a que nos sintamos mais felizes, permite que o sistema circulatório trabalhe menos e melhor…

Sabendo disto tudo, estão lançados todos os dados para aprendermos de uma vez por todas os truques para dormir bem. Siga as recomendações dos especialistas.

1. Escolha um colchão adequado

Deve procurar um colchão que se adapte ao seu corpo, com a textura e a consistência perfeitas para proporcionar o descanso adequado. Aqui, a ajuda de um especialista em descanso é fundamental, para que o ajude a selecionar o produto que melhor se adapta às necessidades. O colchão certo deve providenciar conforto e um descanso contínuo. Existem algures fatores a ter em conta: adaptabilidade, firmeza e medidas do colchão. Sim, ter o espaço necessário é essencial para evitar despertares durante a noite.

2. Invista num bom colchão

Não se assuste com o preço… A médio-longo prazo, vai ser compensador. Um bom colchão pode parecer um pouco caro, mas pense só que, em média, os bons colchões têm uma vida entre oito e 10 anos. Este investimento vai trazer muitos benefícios para o descanso diário e para a saúde. Dê uma vista de olhos pela ampla gama de colchões da Maxcolchon, com opções de viscoelásticos, látex, molas ensacadas ou espuma. Para facilitar a escolha, a fabricante de produtos de descanso há mais de 15 anos dispõe de uma seleção de colchões saudáveis, escolhidos pela qualidade da composição, que oferecem os benefícios necessários para um descanso adequado e ótimo.

Maxcolchon: colchões saudáveis para um descanso reparador Especialistas em descanso, a Maxcolchon dispõe de um catálogo amplo e variado, com um grande leque de modelos diferentes, tanto em colchões, sommiers rebatíveis, cabeceiras, como em roupa de cama, almofadas, bases forradas, ou estrados. Tudo o que precisa para criar o conjunto de descanso certo ao milímetro. E não esquece o design! Tem também à disposição uma ampla gama de cores nos forrados para que se enquadre na perfeição. Sem stock em fabrico, todos os pedidos são personalizáveis e criados especificamente para cada cliente. Além disso, tem ainda numerosas formas de pagamento pelas quais pode optar (financiamento sem juros, PayPal e até pagamento com criptomoedas ou bizum). A garantia de satisfação é de 100% em todos os produtos.

3. Acabe com os maus hábitos

Primeiro, é preciso ter em conta o tempo de que dispõe para dormir. Se o despertador vai tocar às 7h da manhã e necessita de uma média de oito horas para dormir, convém deitar-se por volta das 22h30, deixando uma margem de meia hora entre deitar-se e efetivamente adormecer. Depois, é preciso criar um ambiente agradável. A temperatura ideal para um bom sono deve andar à volta dos 20 graus e o teor de humidade nos 50%, nem muito mais, nem muito menos. Também o nível de luz e de som deve ser o mais adequado, e isto significa sem ruído e sem luminosidade (muito menos as luzes azuis artificiais dos aparelhos eletrónicos como televisões, computadores, telemóveis, tablets… que influenciam negativamente o ciclo circadiano). Todos estes fatores afetam diretamente a qualidade do sono. Se a junção destes elementos for positiva, vai sentir inúmeros benefícios, tanto físicos como psíquicos.

Sem intermediários no processo, a Maxcolchon – que fabrica produtos de descanso há mais de 15 anos – oferece maior qualidade a um preço muito mais competitivo que um simples fornecedor. Não perca esta oportunidade única para escolher o colchão fabricado à medida.