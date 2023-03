(para efeitos do art.º 36.º, da Lei n.º 27/2007, de 30 de julho)

A CMTV é um canal de televisão que tem os seus espectadores como único universo a servir. Com respeito pelas normas deontológicas que regem a profissão nas democracias avançadas, empenho, boa-fé e humildade no reconhecimento de eventuais erros, falhas ou imperfeições no exercício constante da atividade jornalística.

A CMTV acolhe o dever de informar. Defende o valor absoluto da notícia como componente essencial da transparência democrática, e a necessária independência da atividade jornalística perante todas as formas de poder, sejam elas políticas, económicas, religiosas ou outras.

A CMTV defende uma sociedade livre e plural e a economia de mercado, aberta à iniciativa privada e ao génio individual, como forma de criação de riqueza mas em que os necessários mecanismos de regulação sejam independentes, eficazes e escrutinados.

A CMTV cultiva o jornalismo de investigação para o necessário escrutínio da vida pública e como forma de controlo pelos cidadãos contra eventuais abusos de poder, autoridade ou posição dominante.

A CMTV bate-se pela efetiva separação dos poderes legislativo, executivo e judicial, como modo de equilíbrio das sociedades e meio essencial ao progresso, criação de riqueza e redistribuição do bem-estar no espaço soberano do Estado Português.

A CMTV combate e denuncia todas as formas de exclusão social. Dedica especial atenção aos direitos das crianças, mulheres, minorias e dos mais desfavorecidos.

A CMTV busca um olhar português sobre o pulsar contínuo do País e do Mundo. Escolhe o espaço global da língua portuguesa como principal foco do seu desígnio de informar.

A CMTV respeita o valor do pluralismo e não se verga a interesses particulares que procurem prevalecer sobre o interesse da comunidade.

A CMTV elege a Declaração Universal dos direitos do Homem e a Constituição da República Portuguesa como pilares jurídicos fundamentais da sua ação jornalística.





FICHA TÉCNICA





Diretor: Carlos Rodrigues



DGE Adjuntos: Armando Esteves Pereira, Eduardo Dâmaso, Bernardo Ribeiro

Diretores-Executivos CM e CMTV: Paulo João Santos e Paulo Oliveira Lima

Dir.-Adjunto: Alfredo Leite

Diretor de Produção: Pedro Mourato

Subdiretores: João Oliveira Ferreira, Pedro Carreira e Rui Costa

Dir.-Adjunto Estratégia: José Carlos Castro

Diretor Novos Formatos: Pedro Mourinho

Diretor do Departamento Gráfico: Pedro Freire

Redator Principal: João Vaz



Editores de secção:

Portugal: Sérgio Vitorino e Manuela Guerreiro (adj.);

Sociedade: Paulo Fonte (chefia) e Rogério Chambel (adj.)

Política e Economia: Miguel Alexandre Ganhão (chefia), Tiago Rebelo, João Maltez (adj.);

Mundo: Ricardo Ramos;

Desporto: Mário Pereira, João Moniz (adj.)

Media/Cultura/Vidas/Boa Onda: Duarte Faria (chefia), Humberto Simões, Sónia Dias (adj.);

Online: Daniela Vilar Santos

Grandes Repórteres: António Martins Pereira, António Sérgio Azenha, Débora Carvalho, Pedro Neves de Sousa, Octávio Lopes e Tânia Laranjo

Coordenadores Norte: Vítor Pinto (Record) e Manuel Encarnação (Imagem)

Editor Centro e Trás-os-Montes: Luís Oliveira

Editor Algarve: Rui Pando Gomes



Área de Revistas:

Editores

Correio Domingo: Fernanda Cachão;

Mais Sport: Mário Pereira;



Departamento Gráfico:

Coordenadores

Ana Teixeira, Lucinda Peres e Marta Camisão (revistas);

Edição de fotografia: Paulo Martins



C-Studio CM é a marca que representa a área de Conteúdos Patrocinados do Correio da Manhã. É o espaço no qual as marcas podem contar as suas histórias e experiências

Diretor-Geral Comercial: Luís Ferreira

Diretora Financeira: Ivone Nunes

Diretor de Informática: Rui Taveira

Diretor de Recursos Humanos: Nuno Jerónimo

Diretora-Geral de Marketing: Isabel Rodrigues

Diretor de Circulação: João Ferreira de Almeida

Diretora de Assinaturas e Reader Revenue: Rita Serrano



Publicidade

Diretora de Research: Ondina Lourenço

Chefe de Publicidade: Manuela Libereiro

Chefe de Produção: Manuel Martins



Sede

Redação, Administração e Publicidade: Rua Luciana Stegagno Picchio, 3 - 1549-023 Lisboa.

Telef: 213185200

Telefax

Redação: 210493142 e 210493143 (Revistas),



Propriedade/Editora: Cofina Media, SA com sede na Rua Luciana Stegagno Picchio n.º 3 - 1549-023 Lisboa



Publicidade

Telef: 210494076

Telefax: 210493159

E-mail: publicidade@cofina.pt



Classificados

Telef: 210494998

Telefax: 210493157

E-mail: callcenter@cofina.pt

Serv. Administrativos: 213185200.

Impressão: EGF Empresa Gráfica Funchalense, R.a Capela Nossa Sra. da Conceição 50, 2715-311 Pêro Pinheiro



Impressão Norte: UNIPRESS-Centro Gráfico, Lda, Travessa Anselmo Braancamp, 220 Arcozelo, 4410-359-Vila Nova de Gaia.



Distribuição VASP Telef.: 214337000. Fax: 214326009



Redação - Braga: Av. Francisco Pires Gonçalves (Parque de Exposições de Braga) 4711-909 Braga. Telefs.: 253276255 Pub.: 253618209, Telefax: 253276234.



Redação - Porto: R. Manuel Pinto de Azevedo, 80, 1.º - 4100-320 PORTO. Telefs.: Red. 225322300/31, Pub.: 225322301. Telefax: Red. 225322398.



Redação - Coimbra: R. Figueira da Foz, 3-1.º andar (Escritório 2) - 3000-184 COIMBRA. Telefs.: Red. 239832092. Pub.: Tel.: 239821373. Telefax: 239821026.



Redação - Viseu: Rua Miguel Bombarda, 16, R/C – 3500-009 VISEU. Telefs.: Red. 232415179. Pub.: Tel.: 232415179. Telefax: 232431001.



Redação - Leiria: Av. 25 Abril, Lote 13, n.º 4, R/C - 2400-265 LEIRIA. Telef.: Red. - 244812772 Telefax: 244812903.



Redação - Faro: R. do Bocage, 120 - 8000-206 FARO. Telefs.: 289803553, 289802253. Telefax: 289802452.



Redação - Portimão: Avenida Guanaré, Edifício A Fábrica, Bloco H, Loja X, R/C - 8500-507 PORTIMÃO. Telefs.: Geral - 282410480 - Pub. - 282495651 - Red.: 282410481 - Fax: 282484946.

ERC Nº 106585 Liv B-14

Nº ISSN 0870-192X

Depósito Legal 1333/82

Periodicidade: Diário

Tiragem média: 141289











PROPRIEDADE/EDITORA: Cofina Media, SA com sede na Rua Luciana Stegagno Picchio n.º 3 - 1549-023 Lisboa



CAPITAL SOCIAL: 22.523.420,40€

CRC e Contribuinte nº 502801034

ACCIONISTAS: Cofina SGPS, S.A. (100%)



DETENTORES DE 5% OU MAIS DA EMPRESA





DETENTORES DE 5% OU MAIS DA EMPRESA Ana Rebelo Carvalho Menéres de Mendonça, através da sociedade 19,98% PROMENDO INVESTIMENTOS, S.A. (da qual é accionista dominante e administradora) (detidas por sociedade e direitos de voto igualmente imputáveis) João Manuel Matos Borges de Oliveira, através da sociedade 15,01% CADERNO AZUL, S.A. (da qual é accionista e administrador) (detidas por sociedade e direitos de voto igualmente imputáveis) Paulo Jorge dos Santos Fernandes, através da sociedade 13,88% Actium Capital, S.A., (da qual accionista dominante e administrador) (detidas por sociedade e direitos de voto igualmente imputáveis) Domingos José Vieira de Matos, através da sociedade 12,09% Livrefluxo, S.A., (da qual accionista dominante e administrador) (detidas por sociedade e direitos de voto igualmente imputáveis) Pedro Miguel Matos Borges de Oliveira, através da sociedade 10,02% Valor Autêntico, S.A., (da qual accionista dominante e administrador) (detidas por sociedade e direitos de voto igualmente imputáveis)

COMPOSIÇÃO ÓRGÃOS SOCIAIS Assembleia Geral-Presidente: Carlos Fernando Carvalho Barbosa da Cruz Assembleia Geral-Secretário: Raquel Rocha Carvalho Conselho de Administração-Presidente: Paulo Jorge dos Santos Fernandes Conselho de Administração-Vogal: João Manuel Matos Borges de Oliveira Conselho de Administração-Vogal: Luís Manuel Castilho Godinho Santana Conselho de Administração-Vogal: Ana Isabel dos Santos Dias Fiscal Único: Deloitte & Associados, SROC, S.A. Representada por Tiago Nuno Proença Esgalhado Fiscal Único Suplente: João Carlos Henriques Gomes Ferreira Técnico Oficial de Contas Certificado: Nº 18891 Sandra Margarida Braga dos Santos