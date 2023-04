Aumento dos preços pode trazer ansiedade aos portugueses

O psicólogo Paulo Sargento ajuda os telespectadores do Manhã CM a controlar a ansiedade que pode surgir com o aumento dos preços em Portugal. Juntamente com Sílvia Reis, blogger de receitas económicas, Rita Marreiros, uma baby planner, aconselha como controlar os custos da chegada de um bebé.