“A vida dele é diferente da nossa”: Dolores explica ausência de Cristiano Ronaldo no batizado de sobrinha

Dolores Aveiro e Kátia Aveiro deram uma entrevista exclusiva ao ‘Noite das Estrelas’ e divulgaram as palavras de Cristiano Ronaldo que não conseguiu estar presente no dia do batizado e aniversário de Valentina, filha de Kátia.