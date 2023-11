“Eu tenho dois amores”: Rui Oliveira canta êxito musical para falar sobre junção de Cabrerizo e Cristovinho a Cristina Ferreira

Apresentador do ‘Noite das Estrelas’ relembra uma citação do êxito musical de Marco Paulo para descrever a atitude de Cristina Ferreira que juntou Bruno Cabrerizo e Miguel Cristovinho no programa ‘Dança com as Estrelas’.