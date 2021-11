Tradição ou humilhação: o mundo das praxes universitárias regressa em força no novo ano letivo

Código de praxe é diferente de norte a sul de Portugal, com conceitos e termos próprios.

Para alguns a praxe é uma tradição ou uma forma de integração, mas há também quem as considere uma forma de humilhação. Apesar de ser uma prática com vários anos, o tema continua a ser alvo de grande debate em Portugal. O Reportagem CM teve acesso ao mundo secreto das praxes, que voltaram em força com o início do novo ano letivo.