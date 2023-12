10 anos da tragédia no Meco: Famílias ainda vivem atormentadas com questões sem resposta

Seis estudantes da Universidade Lusófona perderam a vida na praia. Para os pais, a luta na justiça tem sido penosa e longa.

Na semana em que se assinalam os dez anos da tragédia no Meco, o Investigação CM voltou a falar com as famílias que perderam os seis filhos. Pais que uma década depois se mantém em modo de sobrevivência. Fátima Negrão, mãe de uma das vítimas, regressou ao mar que lhe roubou o filho. A tragédia do Meco é sem dúvida uma dor sem fim.