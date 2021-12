Joana Amaral Dias reclama atraso fatal no socorro ao pai, que morreu há dois anos. A revolta da família, agora, na CMTV

Carlos Amaral Dias morreu, dentro de uma ambulância do INEM, após cerca de duas horas de espera.

A psicóloga Joana Amaral Dias perdeu o pai há dois anos e a família ainda não conseguiu fazer o luto. Carlos Amaral Dias faleceu, no centro de Lisboa, dentro de uma ambulância do INEM. O socorro ao psicanalista levou, no total, duas horas a ser prestado. Tudo falhou desde que foi feita a chamada para a linha de emergência 112. A Família apresentou uma queixa crime mas, passados dois anos, não há respostas. O Ministério Público ainda não se pronunciou se avança com a acusação ou se arquiva o processo. À espera do apurar de responsabilidades e com toda esta lentidão da justiça, Joana Amaral Dias diz que toda a família continua em profundo sofrimento, o caixão do pai continua aberto.