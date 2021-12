Ala pediátrica do hospital São João no Porto abre portas ao fim de 12 anos em construção. Agora, na CMTV

Ao longo dos anos foram muitas as denúncias que davam conta da situação precária em que as crianças estavam a ser tratadas em contentores à porta da unidade hospitalar.

A nova Ala pediátrica do Hospital de São João, no Porto, já está a funcionar e até já recebeu as primeiras crianças. A nova infra-estrutura que custou 26,7 milhões de euros acolhe várias especialidades, entre elas a primeira unidade de queimados pediátricos do País, e no futuro terá lugar ainda para um heliporto.



