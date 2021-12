Pobreza extrema: Doente de alzheimer e mulher cuidadora ameaçados de despejo em Cascais

Nivalda e Guilaldo Chagas pedem ajuda há três anos.

Nivalda e Guilaldo Chagas pedem auxílio há 3 anos. Guinaldo é um doente com Alzheimer em estado já avançado. Nivalda teve de deixar de trabalhar para tomar conta do marido. O Investigação CM revela-lhe o caso de pobreza extrema, de urgência social. Este casal pode, a qualquer momento, ficar sem casa. Nivalda e Guilaldo correm o risco de passar o Natal na rua. Há um mês denunciámos este caso, mas não há resposta de habitação social para este casal. A situação é de desespero.



