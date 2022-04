Desentendimentos na Justiça atrasam entrega de suspeito de matar PSP à pancada em Lisboa

Clóvis Abreu é o único suspeito da morte de Fábio Guerra em fuga. Família de polícia desespera.

Um mês depois da morte do agente da PSP Fábio Guerra, brutalmente agredido até à morte à porta de uma discoteca em Lisboa, um dos principais suspeitos do homicídio continua fugido à justiça, para desespero da família do polícia, natural da Covilhã. Clóvis, o fugitivo, quer ser ouvido pelas autoridades mas desentendimentos na Justiça estão a adiar a entrega às autoridades.