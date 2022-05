Hugo Strada fala pela primeira vez depois de acusações de crimes sexuais contra menores

Empresário ficou conhecido depois de criar a ‘Team Strada’ em 2018, um projeto que tinha como objetivo juntar jovens para criar conteúdos para a internet.

Hugo Strada, um homem com 36 anos, ficou conhecido depois de criar a ‘Team Strada’ em 2018, um projeto que tinha como objetivo juntar jovens para criar conteúdos para a internet.Os jovens partilhavam uma casa, onde todos os membros do grupo se juntavam para filmar vídeos e tirar fotografias para as redes sociais.

Em 2019 começou a polémica quando, um dos jovens, Douglas Dias de 17 anos, aparece num vídeo a dar um beijo na boca a Hugo Strada. Este momento tornou-se viral nas redes sociais, e deu início a um aglomerado de denúncias.





Veja a reportagem completa no Correio da Manhã.