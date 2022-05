Várias pessoas burladas por comerciais da NOS com serviços que não funcionam

Maioria da população enganada é idosa. O Investigação CM foi ouvir estas queixas e perceber como é que tudo aconteceu.

Várias pessoas, maioritariamente idosas, sentem-se burladas por comerciais da empresa de telecomunicações NOS, em várias aldeias do concelho de Vila Real. População idosa é considerada um alvo fácil de persuadir e "enganar" e há até quem tenha de apresentar um atestado médico para conseguirem cancelar o contrato.Conheça a história completa no site do Correio da Manhã.