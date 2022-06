Onde está Sandra? Paradeiro de mulher com doença mental envolto em mistério há oito meses. Veja agora na CMTV

Carlos Baía, irmão gémeo e tutor legal de Sandra, conta como soube do desaparecimento da irmã.

Sandra Baía desapareceu em setembro do ano passado. Tinha 38 anos e vivia na localidade de Vilarinho de Negrões, no concelho de Montalegre. Mais de oito meses depois, o desaparecimento continua envolto em mistério, deixando a família e os vizinhos num amargo sufoco. As autoridades não dão resposta e o paradeiro de Sandra continua a ser desconhecido.Saiba mais em Correio da Manhã