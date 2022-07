Presidente de lar em Gaia assediou funcionárias e agora está a ser julgado pelos crimes

Homem tentava prender a atenção das vítimas com propostas para subirem de cargo na instituição para depois as atacar.

O presidente do lar Santa Isabel, em Vila Nova de Gaia, está a ser julgado por assédio sexual. Durante anos, a instituição dedicada a idosos, crianças e pessoas necessitadas era utilizada pelo presidente para assediar quem lá trabalhava.



O Investigação CM teve acesso a acusação do Ministério Público. No processo fica claro que o homem tentava prender a atenção das vítimas com propostas para subirem de cargo na instituição para depois as atacar.