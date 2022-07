Tudo sobre a rede de tráfico de droga de 'Vitó', marido da ex-concorrente do Big Brother Sónia Jesus

Em muitas ocasiões, ‘Vitó’ vendia o produto na própria casa, em Vila Nova de Gaia. Sónia garante que não sabia do esquema.

Sónia Jesus, ex-concorrente do Big Brother e mulher do traficante Vítor Soares, conhecido como Vitó, pode ainda vir a ser constituída arguida no processo da rede de tráfico de droga de Mirandela. O Núcleo de Investigação da GNR encontrou droga na casa do casal.