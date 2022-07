Inimigo em casa: Mais de 18 mulheres já morreram este ano vítimas de violência doméstica. Veja agora, na CMTV

No início do mês de julho, Sílvia Mendes foi assassinada pelo marido, em Felgueiras. O homicida esperou que a vítima chegasse à empresa onde trabalhava e matou-a com disparos no peito e na barriga.



