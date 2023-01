Ginástica do medo: Ana Cardoso, a máquina de fazer campeões, alvo de novas denúncias de assédio. Veja agora na CMTV

Ana Cardoso terá feito bullying e deixado vários atletas traumatizados.

Depois do Investigação CM ter revelado uma carta anónima que denuncia práticas indevidas da treinadora Ana Cardoso com os atletas da ginástica acrobática do Sporting, chegou à redação do Correio da Manhã uma nova denúncia.

Através de um vídeo, uma ex-atleta relata a experiência traumática que teve com esta treinadora em 2014. Com 15 anos na altura, fez todo o tipo de sacrifícios. Treinou sem comer praticamente nada e lesionou-se com gravidade. A identidade da jovem foi ocultada para salvaguardar a sua privacidade.





