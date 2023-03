Entrou a pé no hospital e saiu em estado vegetativo. A vida de Maria do Céu mudou em meia dúzia de horas

Jovem não fala, não anda e depende de terceiros para todas as atividades. Maria ia ser operada a um sopro no coração.

Maria do Céu entrou pelo próprio pé no Hospital de São João, no Porto, e saiu em estado vegetativo. Em 2014, com 17 anos, a jovem despediu-se dos pais com um "até já". A operação a um sopro no coração deveria demorar três horas, mas sete horas depois do início, os pais foram informados que a filha tinha 48 horas de vida.Leia a história no site do Correio da Manhã