Chama-se Fénix e é o primeiro centro de reabilitação de feridos de guerra em Ourém

Centro de Reabilitação pode receber até 53 vítimas.

Uma associação portuguesa de apoio a refugiados da Ucrânia vai abrir até ao final deste mês um centro de reabilitação de feridos de guerra no concelho de Ourém. Vai chamar-se Fénix e será o primeiro na Europa, de origem privada e da iniciativa de voluntários. Para já decorrem as obras de recuperação do edifício que o Investigação CM foi conhecer em exclusivo.Saiba mais no site do Correio da Manhã