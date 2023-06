Herói português esfaqueado e baleado enquanto salva crianças de ataque em França

Seis crianças e dois adultos, incluindo Manuel da Ponte, foram esfaqueados no dia 8 de junho num parque infantil, em Annecy.

A recuperação prevê-se longa e difícil.

Acabou esfaqueado pelo homem e baleado acidentalmente pela polícia francesa. Seis crianças e dois adultos ficaram feridos.



O português é natural de Vermoíl, em Pombal, e vive há mais de 50 anos em França. Foi ali que construiu família. No entanto, dividia a vida entre Portugal e França.

Manuel da Ponte, um português a viver em França, foi esfaqueado e baleado quando tentava salvar crianças de um ataque num parque infantil, a 8 de junho, em Annecy, França. O emigrante de 72 anos lutou pela vida no hospital, mas já está em casa a recuperar.dá a conhecer a história deste herói.revela os pormenores do atacante que, de forma inesperada, esfaqueou crianças e adultos indiscriminadamente. O ataque no parque infantil de Annecy, em França,ficou gravado e mostra várias crianças a serem apanhadas pelo agressor. Numa quinta-feira de manhã enquanto as crianças brincavam no parque, o suspeito entrou munido de uma faca e atacou as mais diversas pessoas.Manuel da Ponte, o Português de 72 anos, foi uma das vítimas do acontecimento que pode ser traumático para todas as pessoas que o viveram, especialmente para as crianças.A ex-mulher do atacante deu uma entrevista onde o descreve como alguém traumatizado e esquizofrénico. Osabe que o homem está agora internado num hospital psiquiátrico. O agressor é um refugiado sírio nascido em 1991 e não tinha residência em França. É pai de uma menina de três anos, o que torna o crime ainda mais inexplicável.