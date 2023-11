Vitor Escária pediu 25 mil euros à Caixa Geral de Depósitos

Antigo chefe de gabinete de António Costa tinha 75 mil euros no escritório.

Vitor Escária, antigo chefe de gabinete de António Costa, que tinha 75 mil euros escondidos em livros e em caixas de vinho, contraiu recentemente um empréstimo de 24985,21 euros na Caixa Geral de Depósitos (CGD), informa o Expresso.Escária só passou a ser obrigado a declarar o seu rendimento e património no Tribunal de Constitucional em 2020, quando se tornou chefe de gabinete do atual primeiro-ministro. Até lá, o antigo assessor de José Sócrates, e também de Costa, não era obrigado a fazê-lo.O ex-consultor de empresas e docente no ISEG tinha dois empréstimos com a CGD e o mais recente, de quase 25 mil euros, levou-o a alterar a declaração de rendimentos no Tribunal Constitucional, a 6 de outubro, acrescenta o Expresso.Além dessa dívida tinha outros dois empréstimos ao banco estatal, de 67570,82 euros e de 20773,57 euros.Escária terá duplicado o rendimento de trabalho dependente e reduzido para metade o rendimento de trabalho independente, após assumir as funções de chefe de gabinete de Costa.Em 2021 declarou mais de 110 mil euros de rendimento de trabalho dependente e o rendimento de trabalho independente era de 27800 euros.