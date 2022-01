Amor e desespero dos cuidadores informais: Os rostos de quem se dedica a cuidar dos outros

Ser cuidador informal é um ato de amor pouco recompensado no nosso país e, que, em alguns casos, pode terminar de forma trágica.

Em Portugal, há mais de um milhão de pessoas que se dedicam a cuidar de outras a troco de quase nada. Ser cuidador informal é um ato de amor pouco recompensado no nosso país e que, em alguns casos, pode terminar de forma trágica.revela as histórias de pessoas que trabalham 24h por dia, sete dias por semana. É o caso de Amândio Baltazar, de 53 anos, que cuida da mãe, de 79 anos, desde 2017. Uma situação que lhe veio alterar completamente a vida e que o fez isolar-se do mundo. Amândio é o rosto que representa várias pessoas que todos os dias se dedicam a cuidar de terceiros.