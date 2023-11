Bebé herdeiro poderá ter sido causa do assassinato da grávida da Murtosa

Mónica Silva desapareceu a 3 de outubro e o principal suspeito é Fernando Valente, que se encontra preso a aguardar julgamento.

Mónica Silva, a grávida de sete meses da Murtosa, desapareceu há quase dois meses. A Polícia Judiciária acredita que Mónica foi assassinada na noite em que desapareceu a 3 de outubro e que o principal suspeito é Fernando Valente, o ex-companheiro, que não queria assumir a responsabilidade do filho que Mónica esperava. O bebé seria herdeiro do património e da fortuna da família do suspeito.