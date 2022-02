Burlas de Norte a Sul do País: Desviados milhares de euros do cartão de crédito Wizink

Dezenas de lesados queixam-se de falta de segurança do banco espanhol que tem cerca de 700 clientes em Portugal.

Milhares de euros foram desviados do cartão de crédito Wizink para corretoras de criptomoedas. Os lesados queixam-se da falta de segurança do banco espanhol que tem cerca de 700 clientes em Portugal e que é desde o ano passado o novo patrocinador do Benfica.Leia toda a história no Correio da Manhã