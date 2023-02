Burlas informáticas são cada vez mais frequentes em Portugal

Golpe 'Olá mãe, olá pai' faz cada vez mais vítimas.

As burlas informáticas estão a disparar em Portugal, sendo o esquema 'Olá mãe, olá Pai' um dos que não pára de fazer vítimas.Os burlões fazem-se passar pelos filhos das vítimas e pedem dinheiro por MB WAY ou transferência bancária. No entanto, existem outras fraudes que têm chamado a atenção das autoridades e motivado centenas de queixas. Odesta segunda-feira dá a conhecer o caso de Alcino Gomes, uma das muitas vítimas da burla 'Olá pai' na rede social Whatsapp, que perdeu dois mil e quinhentos euros.Leia a história completa no Correio da Manhã