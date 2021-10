Câmara de Lisboa toma posse administrativa de palacete privado sem prestar esclarecimentos

Quase três anos após a conclusão dos trabalhos, a autarquia não o devolve nem dá qualquer justificação à dona do imóvel.

O risco de colapso de um muro levou a Câmara de Lisboa a tomar posse administrativa do palacete ‘Ninho das Águias’, na Costa do Castelo, apesar da proprietária se ter comprometido a efetuar a devida requalificação.Quase três anos após a conclusão dos trabalhos, a autarquia não o devolve nem dá qualquer justificação à dona do imóvel.