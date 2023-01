Cidadãos de ninguém: Imigrantes envolvidos em esquema de venda de lugares para garantir atendimento no SEF

O Investigação CM mostra como todo o processo desenrola, através de jornalistas que se fizeram passar por imigrantes.

Imigrantes desesperados por conseguirem regularizar permanência em Portugal estão a levar a cabo um esquema de venda de lugares que garante atendimento nos balcões do Serviço de estrangeiros e Fronteiras (SEF). O Valor pelos lugares pode chegar aos cem euros. Odesta segunda-feira mostra como todo o processo desenrola, através de jornalistas que se fizeram passar por imigrantes.Leia o Investigação CM completo no site do Correio da Manhã