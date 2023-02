Conheça a história do 'pai herói' que salvou a filha de dois anos de um incêndio no Montijo. Veja agora na CMTV

Luís Filipe, que perdeu a mulher há dois meses, tem vivido numa casa abrigo com os quatro filhos.

Luís Filipe tornou-se conhecido no país em janeiro após colocar a vida em risco para salvar a vida da filha de dois anos de um incêndio na habitação onde viviam, no Montijo. O ato heroico terá sido motivado por algumas falhas de comunicação. Os bombeiros não viram a menina no interior da habitação que estava a ser consumida pelas chamas e não queriam que Luís procurasse a filha. O pai da menina tinha a certeza que a filha se encontrava na casa, tendo conseguido resgatar a bebé de dois anos das águas furtadas do prédio.