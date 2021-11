Construção da linha circular do metro de Lisboa traz riscos de desabamento na Estrela

Residentes da zona estão preocupados porque o metro irá passar mesmo por debaixo das casas.

Há já uma primeira derrapagem no custo da linha circular do Metro de Lisboa que irá ligar o Rato ao Cais do Sodré. O Governo tinha falado num custo total estimado em cerca de 210 milhões, mas a fatura já vai neste momento nos 240 milhões. É um dos metros mais caros do mundo que contra tudo e contra todos acabou mesmo por avançar.



A colina da Estrela é uma das zonas que poderá desabar. Residentes da zona estão preocupados porque o metro irá passar mesmo por debaixo das casas.





