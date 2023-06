Conteúdos sexuais na Internet rendem milhares de euros e dão vida de luxo a utilizadores. Veja agora na CMTV

Venda de conteúdos eróticos tornou-se num negócio digital e em Portugal ganha cada vez mais destaque.

A venda de conteúdos eróticos tornou-se num negócio digital e em Portugal ganha cada vez mais destaque. Em plataformas sem censura, homens e mulheres vendem fotografias e vídeos onde expõem a sexualidade e intimidade sem limites. Oentrou neste universo digital e conheceu quem usa as redes sociais para faturar milhares de euros por mês e conquistou uma vida de luxo a vender conteúdos eróticos através de um ecrã. Esta é a nova profissão de muitos homens e mulheres, que recusam a comparação com a prostituição.Saiba mais no site do Correio da Manhã